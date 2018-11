"Onze zoon Bram was een super toffe jongen..."

"Bram was een super toffe jongen met verschillende hobby’s. Vooral boogschieten vond hij ‘de max’, en hij genoot er ook van om zijn eigen bogen te maken." Zo begint het verhaal van Wendy en Gerrit. Zij zagen de afgelopen jaren hoe hun zoon Bram steeds dieper wegzakte in een depressie.

Het was een schok voor iedereen in hun omgeving toen hij op zijn 14e een depressie kreeg. Bram verloor alle zelfvertrouwen, kreeg faalangst en sloot zich meer en meer af voor familie en vrienden. De school merkte het als eerste op en contacteerde zijn ouders. Bram werd geholpen en bijgestaan door kinderpsychiaters, therapeuten... Maar het mocht niet baten.

"We verwijten de school niks, maar ze verdienen betere middelen"

De school is voor het gezin De Cort een enorme steun geweest in die donkere tijden. Ze waren zelfs vragende partij om Bram nog beter bij te staan, maar ze hadden niet altijd de kennis of de middelen. Rode Neuzen Dag wil daar verandering in brengen. Scholen beter ondersteunen, leerkrachten workshops geven, aangepaste lessen... zodat ze jongeren als Bram nog sneller kunnen helpen.

Een gift voor Rode Neuzen Dag maakt echt een verschil. Helaas niet meer voor Bram, maar zeker nog voor die andere tienduizenden jongeren, ouders en leerkrachten die dagelijks worstelen met deze problemen.

Steun Rode Neuzen Dag vandaag nog.

Doe een gift

Lees het volledige verhaal op HLN.be